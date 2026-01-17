Abdülkerim Bardakcı: 'Herkes bunun farkında...'

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaraylı futbolcular maçı beIN SPORTS 1'e değerlendirdi.

Uğurcan Çakır bu maçı unutup Atletico Madrid maçına bir an önce odaklanacaklarını söyledi.

Tecrübeli file bekçisi, "Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var. 90 dakika oyunun hakimi bizdik. Galibiyeti kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Hala lideriz. Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Tecrübeli oyuncular, kaliteli oyuncular var. Atletico Madrid maçından puan veya puanlar alıp yolumuza devam edeceğiz. Kafamızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Bazen böyle puan kayıpları olabilir. Puan kaybını hak etmedik, galibiyeti hak ettik. Şampiyonlar Ligi bizim için çok kıymetli. Puan veya puanlar alıp orada devam etmek istiyoruz" dedi.

Takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı, "Puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Ama hâlâ lideriz. Hâlâ her şey bizim elimizde. Hiçbir şey bitmiş değil. Biz çok iyi takımız. Herkes bunun farkında. Bir an önce toparlanacağız" ifadelerini kullandı.

Takımın önemli oyuncularından İlkay Gündoğan, "Genel anlamda bir şey söylemek istiyorum. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın bizden beklentileri var. Şampiyonluklar kazanmak, başarılı olmak ve iyi futbol oynamak zorundayız. Taraftarımız haklı. Hepimiz sorumluluk almalıyız. Takımın tecrübeli oyuncusu ve liderlerinden biri olarak ilk önce ben sorumluluk almalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor. Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek söyleyecek bir şey var, o da daha iyi olmak, daha iyi çalışmak, bunun üstüne daha da çok katmak. İlk olarak kendi beklentimiz yüksek. Seviyeyi yükseğe koyarsak... Daha iyi olmalıyız" dedi.