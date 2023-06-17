Abdülkerim Bardakcı ilk maçında ilk golünü attı
Milli formayla ilk maçına Letonya karşısında çıkan Abdülkerim Bardakcı, ilk golünü attı.
A Milli Futbol Takımı formasıyla ilk maçına Letonya karşısında çıkan Abdülkerim Bardakcı, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.
Abdülkerim, karşılaşmanın 22. dakikasında attığı golle milli takımı 1-0 öne geçiren golü ağlara yolladı.
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