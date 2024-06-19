Abdülkerim Bardakcı'dan Arda Güler sözleri: 'Topu ayağına alınca hepimiz...'
A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, EURO 2024'e dair açıklamalarda bulundu. Bardakcı, Arda Güler için yaptığı açıklamada, "Arda topu ayağına alınca hepimiz rahatlıyoruz" dedi.
EURO 2024'te mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Galatasaray'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Çok kaliteli bir takımız, çok iyi oyuncularımız var. Amacımız galibiyetle başlamaktı ve çok şükür galip geldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bence dün iyi oynadık ama savunmadan birkaç tane net pozisyon verdik. Bu kadar pozisyon vermememiz lazım tabii ki."
"DEVRE ARASINDA FARKINDAYDIK"
"Buraya ülkenin en iyi futbolcuları geliyor, kimin oynadığı önemsiz. Samet de çok formda Merih de çok formda. Kenan'ın iptal edilen golünden sonra psikolojik olarak geri çekildik, bu kadar geri çekildiğinizde gol yeme ihtimaliniz artıyor. Bunun biz de farkındaydık devre arasında."
"SAMET, 10 ÜZERİNDEN 10!"
"Samet en yakın olduğum isimlerden biri. Eleştiriler oluyor tabii ki ama bana sorarsanız 10 üzerinden 10 oynadı dün. Eleştirilerin altından kalkmayı başardı. Mental olarak çok kuvvetli bir isim Samet. Dün maçta benim şortumu giydiğini maçtan sonra internette gördüm ben de yanlışlıkla giymiş Samet. Belki uğur getirmiştir."
"KİMSEDEN ÇEKİNCEMİZ YOK"
"Bizim kimseden bir çekincemiz yok. Biz çok iyi bir takımız. Hocamız elinden geleni yapacaktır. Ronaldo benim için dünyadaki en iyi oyuncu, ona karşı oynamak benim için büyük bir gurur olacak."
"TOP ONDAYKEN RAHATLIYORUZ"
"Arda topu ayağına alınca hepimiz rahatlıyoruz. Galler maçında da böyle bir gol atmıştı. Daha topa vurmadan böyle bir gol atacağını zaten anlamıştık ve ona doğru yaklaşmıştık. Kerem ile de maçtan önce konuştuğumuzda 'İnşallah golünü atar, maçı bitirirsin' demiştim."
"ARDA, DAMGA VURACAK"
"Şampiyonaya damgasını vuracak genç oyuncu net olarak Arda, göstermeye de başladı zaten. Real Madrid'de oynuyor, onun bir tık üstü yok zaten. Arda'nın orada oynaması bizi gururlandırıyor. Her gün kendini geliştiren bir çocuk. Nerede oynayacağına hoca karar verir ama nerede oynarsa oynasın farkını ortaya koyuyor zaten."
"OKAN HOCA VE MONTELLA HOCA BENZİYOR"
"Okan Hoca ile Montella Hoca'nın oyun sistemleri benzerlik gösteriyor. İkisi de topla gidebilen stoperler istiyor. Bu da benim en iyi özelliklerimden biri olduğu için beni rahatlatıyor."
"FRANSA'YI İSTERİM"
"İlk hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak ama bence bizim için yeterli değil bu, çok kaliteli bir takımız. Finale de gidebiliriz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Finale kalırsak Fransa'yı isterim."
"MAÇTAN ÖNCE MEHTER MARŞI DİNLİYORUM"
"Milli takıma geldiğimde maçlardan önce genelde Mehter Marşı dinliyorum. Savaşa gidiyormuş gibi hissettiriyor bana."
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