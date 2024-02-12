Abdullah Avcı açıkladı: Kadroya geri döndü

Yayınlanma: 12.02.2024 - 23:34

Güncelleme: 12.02.2024 - 23:34

Kadro dışı kalan Umut Bozok'un affedildiğini ifade eden Avcı, "Umut Bozok'un transferini ben yaptım. Ligin gol kralıydı. Futbolun içinde iniş çıkışlar vardır. Kafamın arkasında plan yoktur her şeyi net olarak söylerim. İnsanlar ayrılabilirler ancak doğru ayrılmalıdırlar. Umut'un transferi gerçekleşmedi, kendisiyle birazcık ses tonumu yükselterek konuşma yaptım. Kendisi de bize yardımcı olmak istediğini söyledi ve takıma dahil oldu. Sonuçta kulübün oyuncusu, maaşını alıyor. Bu sancılı süreçte faydalanmamız gerekiyor. Taraftarlarımızın ona destek vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Trabzonspor ile son olarak 1 Eylül 2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen Umut Bozok, Hatayspor maçının 90. dakikasında Enis Destan'ın yerine oyuna dahil olmuştu.