Abdullah Avcı eski takımına geri dönüyor!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:48

Güncelleme: 11.10.2023 - 09:48

Trabzonspor’da teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı.

BJELICA İLE ANLAŞTI0

Bordo-mavili yönetim, 1.6’şar milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşmesi olan Hırvat hocayla fesihte anlaştı. Bjelica’ya bu yılın parası olan 1.6 milyon Euro 2 taksitle ödenecek.

ABDULLAH AVCI GELİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan’ın her konuda anlaştığı Abdullah Avcı’nın bugün (çarşamba) Trabzon’da olması ve sözleşmeye imza atıp yarın (perşembe) bordo-mavili takımla birlikte ilk idmanına çıkması bekleniyor.