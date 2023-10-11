Abdullah Avcı eski takımına geri dönüyor!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Hırvat hoca Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığı, yerine ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geleceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:48
Abdullah Avcı eski takımına geri dönüyor!
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Trabzonspor’da teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı.

BJELICA İLE ANLAŞTI0

Bordo-mavili yönetim, 1.6’şar milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşmesi olan Hırvat hocayla fesihte anlaştı. Bjelica’ya bu yılın parası olan 1.6 milyon Euro 2 taksitle ödenecek.

ABDULLAH AVCI GELİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan’ın her konuda anlaştığı Abdullah Avcı’nın bugün (çarşamba) Trabzon’da olması ve sözleşmeye imza atıp yarın (perşembe) bordo-mavili takımla birlikte ilk idmanına çıkması bekleniyor.


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