Abdullah Avcı eski takımına geri dönüyor!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Hırvat hoca Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığı, yerine ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geleceği kaydedildi.
Trabzonspor’da teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı.
BJELICA İLE ANLAŞTI0
Bordo-mavili yönetim, 1.6’şar milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşmesi olan Hırvat hocayla fesihte anlaştı. Bjelica’ya bu yılın parası olan 1.6 milyon Euro 2 taksitle ödenecek.
ABDULLAH AVCI GELİYOR
Başkan Ertuğrul Doğan’ın her konuda anlaştığı Abdullah Avcı’nın bugün (çarşamba) Trabzon’da olması ve sözleşmeye imza atıp yarın (perşembe) bordo-mavili takımla birlikte ilk idmanına çıkması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- İş insanının hapsi isteniyor!
- Real Madrid'den Arda Güler'e hediye!
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- Galatasaray'da 'forma' krizi!
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı