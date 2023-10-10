Trabzonspor'da Nenad Bjelica gelişmesi!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılması konusunda fikir birliğine varılamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 07:41
Trabzonspor'da Nenad Bjelica gelişmesi!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, yollarını ayıracağı teknik direktör Nenad Bjelica ile avukatlar aracılığıyla fesih görüşmelerinde anlaşamadı.

8 MAÇTA 4 GALİBİYET

Gelecek sezon sonuna kadar yıllık 1.6 milyon Euro’luk kontratı bulunan Bjelica, yönetimle görüşmek için Trabzon’a geliyor.

Bordo-mavili takım, Bjelica yönetiminde ligdeki 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi almıştı.

 


nenad bjelica trabzonspor süper lig

İlgili Haberler

Yönetim kararını verdi: Trabzonspor'da Bjelica dönemi sona eriyor!

Yönetim kararını verdi: Trabzonspor'da Bjelica dönemi sona eriyor!
Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Türkiye'nin Brighton'ı Adana Demirspor'

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Türkiye'nin Brighton'ı Adana Demirspor'
Partick Kluivert'tan Trabzonspor itirafı!

Partick Kluivert'tan Trabzonspor itirafı!

En Çok Okunan Haberler