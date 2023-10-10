Trabzonspor'da Nenad Bjelica gelişmesi!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 07:41

Güncelleme: 10.10.2023 - 07:43

Trabzonspor, yollarını ayıracağı teknik direktör Nenad Bjelica ile avukatlar aracılığıyla fesih görüşmelerinde anlaşamadı.

8 MAÇTA 4 GALİBİYET

Gelecek sezon sonuna kadar yıllık 1.6 milyon Euro’luk kontratı bulunan Bjelica, yönetimle görüşmek için Trabzon’a geliyor.

Bordo-mavili takım, Bjelica yönetiminde ligdeki 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi almıştı.