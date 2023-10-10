Trabzonspor'da Nenad Bjelica gelişmesi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılması konusunda fikir birliğine varılamadı.
Trabzonspor, yollarını ayıracağı teknik direktör Nenad Bjelica ile avukatlar aracılığıyla fesih görüşmelerinde anlaşamadı.
8 MAÇTA 4 GALİBİYET
Gelecek sezon sonuna kadar yıllık 1.6 milyon Euro’luk kontratı bulunan Bjelica, yönetimle görüşmek için Trabzon’a geliyor.
Bordo-mavili takım, Bjelica yönetiminde ligdeki 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi almıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Altın fiyatları, İsrail-Hamas çatışmalarıyla yükseldi
- Tanju Özcan için nihai karar
- İhbara giden polis açılan ateşle şehit oldu