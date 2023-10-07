Yönetim kararını verdi: Trabzonspor'da Bjelica dönemi sona eriyor!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 16:17

Güncelleme: 07.10.2023 - 16:17

Trabzonspor yönetimi, geçen sezon sonu göreve başlayan ve başarıdan uzak bir performans sergileyen teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırmayı planlıyor. Ligin 8'inci haftasında dün akşam oynanan Adana Demirspor maçında 1-0 mağlup olan bordo-mavili takımın üst üste yaşadığı kayıplar camianın ve taraftarın tepkisini çekmişti. Maç sonunda durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu, Hırvat hoca ile yola devam edilmemesi konusunda fikir birliğine vardı. Yönetimin oy birliğiyle vardığı kararı destekleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp avukatlarına talimat vererek resmi görüşmelerin yapılmasını istedi.

AYRILIK GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan ve yıllık 1 milyon 600 bin Euro ücret alan Nenad Bjelica'nın tazminatının verilerek takımdan gönderilmesi düşünülüyor. Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler yapılıyor. Trabzonspor ile Bjelica'nın ayrılığının yakın zamanda kesinleşmesi bekleniyor.