Abdullah Avcı: 'Taraftardan özür diliyoruz'
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien'e kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien'e kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Organize bir rakip olduğunu söylemiştik. Geçen seneki oyuncularıyla devam ediyorlar. Bizim 9 yeni oyuncumuz var. Oyun olarak ilk yarı bizden üstünlerdi. Çok çabuk top kaybı yaptık ve baskıyı da iyi yapamadık. İkinci yarının bir bölümünde oyunu dengeledik. Golden sonra topa biraz daha sahip oldular. İyi bir takıma karşı zaman zaman oyunu ele aldığımız bir maç oynadık. Bunun karşılığını alamadık. Bir maç daha oynayacağız. Rövanşta daha iyi oynayacağız. Ligimiz başlıyor, 3 gün sonra Sivas deplasmanı var. Bu maçın rövanşını o maçtan sonra konuşmak daha doğru olur" dedi.
Taraftardan özür dileyen deneyimli teknik adam, "Rakip blok kırmayı yapabilen bir takım. Oyuncu tercihlerimiz baskıyı daha iyi yapabilmek içindi. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Onları mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Sivas maçında bunu tedavi etme fırsatımız var" ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı ayrıca, "İyi bir takıma karşı oynadık ve kaybettik. Kaybetmeye de bilirdik ama buradan çıkıp toparlanıp, Sivas maçına döneceğiz" diye konuştu.
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