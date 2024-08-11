Trabzonspor lige 1 puanla başlamıştı: Sivas'ta 'Avcı istifa' sesleri!
Trabzonspor'un Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada bordo-mavili tribünlerde 'Avcı istifa' tezahüratları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla beraber Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. Karadeniz'den Günebakış'ın haberine göre; Maçın bitimine az bir zaman kalan Trabzonspor tribünlerinden "Avcı istifa" tezahüratları yapıldı.
SİVAS'TA "AVCI İSTİFA" SESLERİ
Sosyal medyada da Trabzonsporlu kullanıcılar, "Avcı İstifa" etiketi oluşturdu.
Trabzonspor tribünleri, Papara Park'ta 1-0 kaybedilen Rapid Wien maçı sonrası da Abdullah Avcı'ya tepki göstermişti.
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