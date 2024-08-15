Abdullah Avcı'dan sosyal medya tepkisi: 'Benim ailem ve çocuklarım var'

Yayınlanma: 15.08.2024 - 21:45

Güncelleme: 15.08.2024 - 21:45

UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak isteyen bordo-mavililer, 1-0’ın rövanşında Avusturya’nın Rapid Wien takımına konuk oldu. Trabzonspor bu maçı da 2-0 kaybetti ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu oynayacak.

Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı açıklamasında; "Oyunun bütünlüğünde rakibin üstünlüğü vardı. Uğurcan bizi ayakta tuttu. İkinci yarı itibariyle maçı dengede götürüp, sonradan yapacağımız hamleleri planlamıştık. 60-65 arası değişiklikler yaptık ve 4-4-2 dizilişine döndük. Bu oyun baskıyı, şiddeti doğru yapma oyunu. Süre geçtikçe oyun disiplininden kopmalar başladı. Bireysel maç kazandırmıyor. Yine oyunun büyük bölümünde bizi ayakta tutan Uğurcan Çakır oldu" dedi.

"OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPTUK"

Trabzonspor teknik direktörü sözlerinin devamında; "1-0'dan sonra 2 pozisyonumuz var. Oyunun tamamında pozisyonlarımız 1-0'dan sonra geldi. Bunları değerlendirsen belki maça gireceksin ama tekrar oyundan kopmalar başlıyor. Burada dahi oyun disiplinine saık kalman lazım. Bireysel istatistik yapmak bir şey ifade etmez" ifadelerini kulandı.

Deneyimli teknik direktör; "Şimdi ligdeki maça en iyi şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz. Büyük bir camiada çalışıyorum. Bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette. Organize bir kötülük. İyi değiliz ama benim ailem ve çocuklarım var. Vazgeçmeden bu takımın iyi olacağını da biliyorum. Rica ediyorum, telefonumu rahat bıraksınlar. Empati yapıp benim yerime kendinizi koyarsanız, bunu daha iyi anlarsınız" sözlerini sarfetti.