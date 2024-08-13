Maliyeti belli oldu: Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 22:10
Maliyeti belli oldu: Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı!
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Trabzonspor, Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada:

"Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya:

2024/2025 futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.


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