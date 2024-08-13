Maliyeti belli oldu: Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor, Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada:
"Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya:
2024/2025 futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2028/2029 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
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