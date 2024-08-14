Rapid Wien maçı öncesi... Stefan Savic'ten Trabzonspor'a kötü haber!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic'in sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.
Trabzonspor, Stefan Savic'in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiğini ve Rapid Wien maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır." dedi."
Trabzonspor, 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.
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