Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması: 'Süreç 6 aydır devam ediyor'

Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:44

Güncelleme: 23.08.2024 - 00:44

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamalarda, "Zaman istemiyorum, destek istiyorum. Bu takım çok iyi bir takım olacak." dedi.

"İLK 70 DAKİKADAN MUTLUYUM"

Abdullah Avcı, "45+'ya kadar 6-7 tane pozisyonumuz vardı. Orsic 1 sene sonra bence çok iyi bir maç oynadı. Okay'ı sarı kart, Orsic'i fiziksel durumu sebebiyle oyundan aldık. Sonrasında oyun dengelendi, belki oyunu vermedik ama oyunda bir gerileme oldu. İlk 70 dakikadan mutluyum. Taraftarımızın yoğun desteğiyle oyunu domine eden ve maçı kazanmak isteyen bir kimlikle sahada olmak istiyoruz rövanşta." ifadelerini kullandı.

"MENDY NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?"

Mendy'yi oyundan çıkarma sebebini açıklayan Avcı, "Ozan - Edin bağlantısında çok olumsuz bir şey görmedim ama tekrar bakacağım. Dışarıdan bakınca zaman zaman iyi şeyler yaptılar. Mendy de uzun zamandır stoper oynuyordu, bugün 83 dakika iyi bir 8 numara oynadı. Mendy'nin değişikliği performans değişikliği değildi, ayağında hafif bir tutması vardı. Yeni bir takım oluyoruz, bu tekrarları yaptıkça ve 1-2 eksiğimiz geldiğinde çok daha iyi ve keyifli bir takım olacağız diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"FORVET DE ALACAĞIZ"

Trabzonspor'un neden gol atamadığının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Son vuruşlar önemli işler, forvet de alacağız, 8-10 oynayan oyuncu da alacağız. Bugün yine gol atamadık ama gol beklentimiz fazla. Bence pozisyona girmek önemli olan, oyuncu kalitesi ve tekrarla üstüne koyacağız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"CHAM TRANSFERİ BİTTİ Mİ?"

Abdullah Avcı, Muhammed Cham transferiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Başkan çalışıyordu, süreç 6 aydır devam ediyordu. Resmi olarak bitip bitmediğini bilmiyorum. Maç günü ben tamamen kapalı ve maça odaklı oluyorum. Umarım biter ama şu an net bir fikrim yok konuyla ilgili."