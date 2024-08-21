Trabzonspor'dan Murat Cem Akpınar için fesih kararı: Yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 25 yaşındaki futbolcu Murat Cem Akpınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:02
Trabzonspor'dan Murat Cem Akpınar için fesih kararı: Yeni adresi belli oldu!
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Trabzonspor, Murat Cem Akpınar'ın sözleşmesini feshetti.

Bordo-mavili takımdan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar arasındaki 01.06.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerini kullandı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Geçen sezon Sakaryaspor'da kiralık olarak 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki Akpınar, 2 gol ve 7 asist kaydetti.


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