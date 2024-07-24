Abdullah Ayaz kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu yeni genel sekreteri Abdullah Ayaz kaç yaşında, nereli?
Abdullah Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni genel sekreteri oldu. Taner Senseven'in görevi devralan Ayaz'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Abdullah Ayaz kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu yeni genel sekreteri Abdullah Ayaz kaç yaşında, nereli?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi. Federasyon tarafından yapılan açıklamada; "Meclis görevleri ile birlikte 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi olan Abdullah Ayaz'a yeni görevinde başarılar dileriz. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten Taner Senseven'e bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." denildi. Peki, Abdullah Ayaz kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu yeni genel sekreteri Abdullah Ayaz kaç yaşında, nereli?
ABDULLAH AYAZ KİMDİR?
1 Şubat 1981 doğumlu olan Abdullah Ayaz, Lisans ve Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yapan Ayaz; evli, 1 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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