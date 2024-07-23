Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir? Ediz Martin kaç yaşında, nereli?
Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, İYİ Parti'den istifa ettiğini ve önümüzdeki günlerde CHP’ye katılacağını açıkladı. Peki, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Ediz Martin, partisinden istifa etti. Peki, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?
EDİZ MARTİN KİMDİR?
1986 yılında Uzunköprü’de dünyaya gelen Ediz Martin, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Uzunköprü de tamamlamıştır. Trakya Üniversitesi Elektrik ve Elektronik bölümünden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi alanlarında eğitimine devam etti.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde Belediye Başkanı olan Ediz Martin evli ve bir çocuk babasıdır.
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'
- Ballı maaş ısrarı!