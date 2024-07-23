Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir? Ediz Martin kaç yaşında, nereli?

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, İYİ Parti'den istifa ettiğini ve önümüzdeki günlerde CHP’ye katılacağını açıkladı. Peki, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:06
Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir? Ediz Martin kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Ediz Martin, partisinden istifa etti. Peki, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?

EDİZ MARTİN KİMDİR?

1986 yılında Uzunköprü’de dünyaya gelen Ediz Martin, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Uzunköprü de tamamlamıştır. Trakya Üniversitesi Elektrik ve Elektronik bölümünden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi alanlarında eğitimine devam etti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde Belediye Başkanı olan Ediz Martin evli ve bir çocuk babasıdır. 


Ediz Martin haberleri kimdir? haberleri

İlgili Haberler

Rasim Özdenören kimdir? Yazar Rasim Özdenören kaç yaşında, nereli?

Rasim Özdenören kimdir? Yazar Rasim Özdenören kaç yaşında, nereli?
Ferhat Gündoğdu kimdir? Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

Ferhat Gündoğdu kimdir? Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?
Dünyayı geziyordu Türkiye'de öldü... Rus fenomen Tatiana Rusozolina kimdir?

Dünyayı geziyordu Türkiye'de öldü... Rus fenomen Tatiana Rusozolina kimdir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler