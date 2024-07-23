Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir? Ediz Martin kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:06

Güncelleme: 23.07.2024 - 17:06

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Ediz Martin, partisinden istifa etti. Peki, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?

EDİZ MARTİN KİMDİR?

1986 yılında Uzunköprü’de dünyaya gelen Ediz Martin, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Uzunköprü de tamamlamıştır. Trakya Üniversitesi Elektrik ve Elektronik bölümünden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi alanlarında eğitimine devam etti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde Belediye Başkanı olan Ediz Martin evli ve bir çocuk babasıdır.