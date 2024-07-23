Ferhat Gündoğdu kimdir? Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak seçilen Ferhat Gündoğdu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri sorgulanıyor. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir? Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?
Ferhat Gündoğdu, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir? Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?
FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?
Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı. Aynı bölümde doktorasını da tamamlayan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde (TED) çeşitli görevlerde bulundu.
Daha önce MHK'nın Eğitimden Sorulu Üyesi olan Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürüttü. Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda bir şirkette Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.
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