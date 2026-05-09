Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek: 'Ben safımı aldım'

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Hakan Safi cuma günü sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı ve "Fenerbahçe sevgisini ve aidiyetini yıllardır güçlü şekilde taşıyan, bizlerden desteğini esirgemeyen, yanımızda olduğunu cesaretle gösteren değerli büyüğümüz Sayın Abdullah Kiğılı'yı ziyaret ettik" dedi.

"HAKAN SAFİ'NİN YANINDA YER ALDIM"

Hakan Safi'nin paylaşımından sonra Abdullah Kiğılı, Patronlar Dünyası'na konuştu.

Kiğılı "Ben safımı aldım" dedi ve şöyle devam etti:

"Ben Hakan Safi'nin yanında yer aldım. Çünkü Fenerbahçe'de artık gençlerin yönetimde olması, bizim de onları desteklememiz lazım. Hakan Safi tek başına ve kimseden tek kuruş almadan bu yolda devam edeceğini, kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de sonuna kadar onun yanındayım ve destek vereceğim. Aziz Yıldırım, 20 yıl başkanlık yaptı, yetmez mi? Ben de onun yanında yer aldım, Fenerium'u ben büyüttüm. Kulübe para kazandırdım. Diğer kulüplere de perakendeciliği ben öğrettim. Ama artık genç kuşaklar Fenerbahçe'yi ele almalı."

Abdullah Kiğılı, Aziz Yıldırım ile küs olmalarını ve Hakan Safi'ye desteğinin yansımalarının nasıl olacağını sorulduğunda ise "Ben küsmedim, o bana küstü Ali Koç ile görüştüm diye. Ben kimseyle görüşmeyecek miyim, 'Aziz ne diyorsun şununla görüşeyim' diye onunla mutabık mı kalacağım" cevabını verdi.