Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek: 'Ben safımı aldım'

9.05.2026 17:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, başkanlık seçiminde Hakan Safi'yi destekleyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Hakan Safi cuma günü sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı ve "Fenerbahçe sevgisini ve aidiyetini yıllardır güçlü şekilde taşıyan, bizlerden desteğini esirgemeyen, yanımızda olduğunu cesaretle gösteren değerli büyüğümüz Sayın Abdullah Kiğılı'yı ziyaret ettik" dedi.

"HAKAN SAFİ'NİN YANINDA YER ALDIM"

Hakan Safi'nin paylaşımından sonra Abdullah Kiğılı, Patronlar Dünyası'na konuştu.

Kiğılı "Ben safımı aldım" dedi ve şöyle devam etti:

"Ben Hakan Safi'nin yanında yer aldım. Çünkü Fenerbahçe'de artık gençlerin yönetimde olması, bizim de onları desteklememiz lazım. Hakan Safi tek başına ve kimseden tek kuruş almadan bu yolda devam edeceğini, kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de sonuna kadar onun yanındayım ve destek vereceğim. Aziz Yıldırım, 20 yıl başkanlık yaptı, yetmez mi? Ben de onun yanında yer aldım, Fenerium'u ben büyüttüm. Kulübe para kazandırdım. Diğer kulüplere de perakendeciliği ben öğrettim. Ama artık genç kuşaklar Fenerbahçe'yi ele almalı."

Abdullah Kiğılı, Aziz Yıldırım ile küs olmalarını ve Hakan Safi'ye desteğinin yansımalarının nasıl olacağını sorulduğunda ise "Ben küsmedim, o bana küstü Ali Koç ile görüştüm diye. Ben kimseyle görüşmeyecek miyim, 'Aziz ne diyorsun şununla görüşeyim' diye onunla mutabık mı kalacağım" cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de cezalı Ederson ile birlikte sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe 2000 Derneği'nden Başkan Yıldırım'a tam destek Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıklamasının ardından kendisine yakınlığı ile bilinen Fenerbahçe Spor Kulübü'nde eski başkanlar Tahsin Kaya ve Güven Sazak dönemlerinde yönetici olarak görev yapmış hali hazırda Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'da derneği ile birlikte Başkan Aziz Yıldırım'a destek vererek adaylığı için imza süreci başlattı.
Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırdı Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off karşılaşmasında konuk olduğu Zalgiris'i uzatmalara giden maçta 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek adını Final Four'a yazdırdı.