Abdürrahim Albayrak: Ben olsaydım Gedson Fernandes başka takıma gidebilir miydi?

27 Mart 2022 Pazar, 11:31

Galatasaray'da dün 10.00'da başlayan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı bugün sabah saatlerinde sona erdi. Mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Sarı-kırmızılı kulüp 9 ay sonra yeniden seçime gitme kararı aldı.

Galatasaray'da eski ikinci başkanlardan Abdürrahim Albayrak, mali genel kuruldaki oylamanın ardından bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

"PİLOTUNA BİLE PRİM VERDİM"

Galatasaray yönetiminde devam etseydi Gedson Fernandes'i kulübe kazandırabileceğini söyleyen Albayrak, "Gedson Fernandes'in pilotuna bile prim verdim. Ben olsaydım Fernandes başka takıma gidebilir miydi?" dedi.

Mali genel kurul toplantısında Kerem Aktürkoğlu'nun kulübe transfer olma hikayesini anlatan Abdürrahim Albayrak milli futbolcu ile iletişimine devam ettiğini açıkladı.

"Kerem'i her hafta arıyorum" diyen Abdürrahim Albayrak, "Sadece Kerem değil, annesini, babasını, kardeşini arıyorum. Kerem'i Marcao ile yaşadığı münakaşa sonrasında aradım. 'Bak oğlum, sen Galatasaray'ın futbolcususun. Sakın Galatasaray ve takım arkadaşınla ilgili beyanat vermeyeceksin.' dedim, o da 'Tamam başkanım' diye söz verdi ve hiçbir beyanat vermedi" diye konuştu.

Albayrak ayrıca sarı-kırmızılı kulübü çok sevdiğini, elinden geldiğince her fırsatta katkıda bulunmak istediğini belirtti. Albayrak, "Galatasaray'a daha çok borcum var. Ben Galatasaray'dan kopamam, yaşayamam. Allah bana ömür verdiği müddetçe Galatasaray'a hizmetten kaçmam" ifadelerini kullandı.