Abdurrahim Albayrak'tan hayatını kaybeden torununa ilişkin açıklama
Eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Albayrak, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız" ifadelerini kullandı.
İş insanı Abdurrahim Albayrak, 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Albayrak açıklamasında, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır" ifadelerine yer verdi.
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