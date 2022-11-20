Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti
Galatasaray Kulübü'nün önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bulunan Nişantaşı City's alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Alışveriş merkezinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Abdurrahim Albayrak, torununun ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Albayrak, “Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım, bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınacaktır” ifadelerine yer verdi
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