Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak kim ile evli? Abdurrahim Albayrak'ın kaç çocuğu var?

20 Kasım 2022 Pazar, 17:52

Abdurrahim Albayrak acı haber ile sarsıldı. Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti.

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİM?

Abdurrahim Albayrak 13 Haziran 1954'de Rize'de doğdu. Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında inşaatlarda çalıştı. Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliği bitince Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize'de minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.İstanbul'da, Habibler Köyü'ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. Zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi unvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Abdurrahim Albayrak; 1992-1993 ve 1993-1994 dönemlerinde Altyapı Başkanlığı, 2001-2002, 2011-2012, 2012-2013 dönemlerinde Galatasaray Futbol Şube Sorumluluğu ve 2014 döneminde de 8 ay boyunca 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu ile yönetimde yer aldı. 2011-2013 yılları arası Ünal Aysal'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal'ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte "Başkan yardımcılığı" görevini üstlendi. 2 Haziran 2015'te görevinden istifa etti. 21 Ocak 2018'de yapılan Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulunda dışarıdan Mustafa Cengiz yönetimini desteklemiş ve Cengiz'in seçilmesiyle Sportif AŞ Başkan Vekili olmuştur. 26 Mayıs 2018'de yapılan Galatasaray Olağan Genel Kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in listesinde yönetime gelmiş ve Galatasaray SK 2. Başkanlığı'na getirilmiştir.

2018-2021 döneminde Galatasaray SK 2. Başkanlığı görevini yürüttü.

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİM İLE EVLİ?

Abdurrahim Albayrak 1980 yılında Nadiye Albayrak ile evlendi. Çiftin; Hikmet Albayrak, İlknur Albayrak Bostancı, Fatma Albayrak Arf, İpek Albayrak, Yasin Albayrak, Cemil Albayrak isminde 6 çocuğu bulunuyor. Abdurrahim Albayrak'ın 2013 yılında Şükran Albayrak ile beraberliğinden Kuzey isminde bir oğlu oldu.











