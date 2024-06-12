Aboubakarlı Kamerun, bir puana razı oldu!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:16

Güncelleme: 12.06.2024 - 00:16

Kamerun, Afrika Dünya Kupası Elemeleri 4. hafta maçında Angola ile karşılaştı. Angola ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 sona erdi.

Kamerun'un golü 12. dakikada Bryan Mbeumo'dan geldi. Angola, 55. dakikada Ngadjui'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kamerun'un golünün asistini Ankaragücü forması giyen Bassogog yaptı. Başarılı oyuncu 20 dakikada sakatlanarak yerini Ntcham'a bıraktı.

Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, kaptan olarak maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Kamerun, 8 puana yükseldi ve haftayı lider tamamladı. Angola ise 6 puana çıktı.

Grubun bir sonraki maçında Angola, Libya ile oynayacak. Kamerun ise Esvatini'yi ağırlayacak.