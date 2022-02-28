Acı haberi Fenerbahçe ve TFF duyurdu: Eski milli futbolcu Numan Okumuş hayatını kaybetti

28 Şubat 2022 Pazartesi, 13:49

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Numan Okumuş hayatını kaybetti.

Fenerbahçe vefat haberini, "Eski futbolcularımızdan, 1809 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Numan Okumuş vefat etmiştir. 1966-1972 yılları arasında formamızı giyen Numan Okumuş, Fenerbahçemizin 14. (1967-68) ve 15. (1970-71) şampiyonluklarında kadroda yer almıştır. Merhumun cenazesi 01.03.2022 Salı günü Levent Camii’nden öğle namazını müteakip kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleriyle duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu da, "A Millî Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Numan Okumuş'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Numan Okumuş'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." açıklamasını yaptı.