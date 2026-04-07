Açıklamaları gündem olmuştu: Emmanuel Agbadou PFDK'ye sevk edildi!

7.04.2026 21:01:00
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacısı Emmanuel Agbadou, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Emmanuel Agbadou hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Karşılaşma sonrası kullandığı ifadeler nedeniyle Agbadou, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Derbi sonrası açıklamalarıyla dikkat çeken Agbadou'nun sözlerinin disiplin talimatlarına aykırı bulunduğu belirtilirken, PFDK'nin dosyayı değerlendirerek kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor.

AGBADOU NELER SÖYLEMİŞTİ?

Uzatmalarda aleyhlerine çalınan penaltı kararı sonrası konuşan Emmanuel Agbadou, "Pozisyon ceza sahası dışında, hakem olmayan bir şeyi icat etti" dedi. Şampiyonluğun dürüstçe kazanılması gerektiğini vurgulayan Agbadou, yaşananları "utanılacak bir durum" olarak nitelendirdi.

28 yaşındaki stoper, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız. Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum" diye konuştu.

"BU LİGİN İYİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Agbadou, hakem yönetimlerinin Türk futboluna zarar verdiğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamlamıştı:

"Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü. Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil."

