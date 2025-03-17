Açılan pankart gündem olmuştu: Adrien Rabiot'dan küfürlü tezahüratlara yanıt!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya forması giyen Adrien Rabiot, Paris Saint-Germain maçında kendisine ve menajerliğini yapan annesine edilen küfürler hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Fransa Ligue 1'in 26. hafta karşılaşmasında PSG, Marsilya'yı evinde 3-1'lik skorla mağlup etti.
Spor kamuoyunda maçtan çok, Marsilya forması giyen Adrien Rabiot ve Fransız oyuncunun annesine edilen küfürler konuşuldu.
NE OLMUŞTU?
PSG taraftarı, Rabiot'nun menajerliğini üstlenen annesi ve Rabiot'nun fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarak "O....u ve o.......n ç....u" şeklinde küfürlü tezahüratlarda bulundu.
RABIOT'NUN PAYLAŞIMI
Bunun üzerine Fransız oyuncu, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda PSG'yi ve PSG Sahibi Nasır el-Halifi'yi hedef aldı.
Rabiot'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bir anneye, bir de ölmüş babaya hakaret... Her şeyin bir bedeli vardır ve inan bana, günahlarınızı cennete götüremeyeceksiniz.
Nasır, (PSG'nin sahibi), dünyadaki tüm paraya ve daha fazlasına sahip olabilirsin ama klas, satın alınamaz bir şeydir"
Spor Haberleri
- Kore’deki Türk derbisinde kazanan Semih Saygıner!
- Hollandalı yıldızdan sözleşme yanıtı!
- Fransız oyuncudan küfürlü tezahüratlara yanıt!
- Eski Galatasaraylıdan kulüplere transfer mesajı!
- Hırvatistan'dan kaleci açıklaması!
- Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
- Arjantin'den flaş Lionel Messi kararı!
- Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
- Bakan Ersoy'dan 'hukuki süreç' cevabı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- 'Hukuk sistemi çalışmayan ülkelere yatırımcı çekmek...'
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu
- ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’
- Terör örgütü PKK'den 'kongre' yanıtı
- Ankara'da hakim evinde asılı halde ölü bulundu!
- Murat Ülker'den 'silah eğitimi' itirafı
- Dev operasyonda yeni gelişme!
- Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası