Açılan pankart gündem olmuştu: Adrien Rabiot'dan küfürlü tezahüratlara yanıt!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya forması giyen Adrien Rabiot, Paris Saint-Germain maçında kendisine ve menajerliğini yapan annesine edilen küfürler hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açılan pankart gündem olmuştu: Adrien Rabiot'dan küfürlü tezahüratlara yanıt!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 20:37

Fransa Ligue 1'in 26. hafta karşılaşmasında PSG, Marsilya'yı evinde 3-1'lik skorla mağlup etti.

Spor kamuoyunda maçtan çok, Marsilya forması giyen Adrien Rabiot ve Fransız oyuncunun annesine edilen küfürler konuşuldu.

NE OLMUŞTU?

PSG taraftarı, Rabiot'nun menajerliğini üstlenen annesi ve Rabiot'nun fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarak "O....u ve o.......n ç....u" şeklinde küfürlü tezahüratlarda bulundu.

RABIOT'NUN PAYLAŞIMI

Bunun üzerine Fransız oyuncu, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda PSG'yi ve PSG Sahibi Nasır el-Halifi'yi hedef aldı.

Rabiot'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bir anneye, bir de ölmüş babaya hakaret... Her şeyin bir bedeli vardır ve inan bana, günahlarınızı cennete götüremeyeceksiniz.

Nasır, (PSG'nin sahibi), dünyadaki tüm paraya ve daha fazlasına sahip olabilirsin ama klas, satın alınamaz bir şeydir"


Etiketler: #Adrien Rabiot #marsilya #küfür #pankart

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