Acılar içinde yerde kaldı: Arda Güler'e antrenmanda sert müdahale
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler, antrenmanda Rüdiger'in sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. Ancelotti hemen antrenmanı durdururken yaşananlara sebep olan Rudiger, Arda Güler'in hemen yanına giderek ilk müdahalede bulunan isim oldu.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Rudiger'in müdahalesi sonrası antrenmanda herkesin yüreğini ağzına getirdi.
RUDIGER'DEN ARDA GÜLER'E SERT MÜDAHALE
Rudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler acılar içinde yerde kaldı. Milli futbolcu yerden kalkamazken ilk müdahaleyi Rudiger yaptı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Arda Güler ile ilgilenirken genç yıldız daha sonra ayağa kalktı.
ÖZÜR DİLEDİ
Sekerek yürüyen Arda Güler'den Rudiger yaptığı müdahale için özür diledi. Milli futbolcuya o sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bir şeyler dediği görüldü.
İşte Arda Güler'in sakatlık yaşadığı o anlar:
?? El tremendo susto de Arda Güler tras un duro golpe de Rüdiger, que se preocupó al segundo por su compañero— MARCA (@marca) August 1, 2024
?? Sus gestos de dolor paralizaron el entreno un par de minutos
?? Todo quedó en un golpe... y el central le pidió perdón una vez puesto en pie
?? @ jdelriomuradas pic.twitter.com/2m61YtUxwl
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