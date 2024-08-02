Acılar içinde yerde kaldı: Arda Güler'e antrenmanda sert müdahale

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:16

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:17

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Rudiger'in müdahalesi sonrası antrenmanda herkesin yüreğini ağzına getirdi.

RUDIGER'DEN ARDA GÜLER'E SERT MÜDAHALE

Rudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler acılar içinde yerde kaldı. Milli futbolcu yerden kalkamazken ilk müdahaleyi Rudiger yaptı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Arda Güler ile ilgilenirken genç yıldız daha sonra ayağa kalktı.

ÖZÜR DİLEDİ

Sekerek yürüyen Arda Güler'den Rudiger yaptığı müdahale için özür diledi. Milli futbolcuya o sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bir şeyler dediği görüldü.

İşte Arda Güler'in sakatlık yaşadığı o anlar: