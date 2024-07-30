Real Madrid'li Arda Güler için devasa teklif: 80 milyon Euro...
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler için 80 milyon Euro'luk transfer teklifi gelebileceği iddia edildi.
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İspanya merkezli Defensa Central'in haberine göre; bir aracı, Real Madrid'in Arda Güler için ne istediğini ilk elden öğrenmek için Madrid'in kapısını çaldı. Dahası, Premier Lig'den bir kulübün Arda'yı istediğini ve bu kulübün Newcastle United olabileceğini, Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon Euro artı 20 milyon Euro bonus ödeyeceğini ima etti.
REAL MADRİD SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Haberde, bu aracı kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, 1 gün içinde satılır" ifadesini kullandığı belirtildi. Ancak Arda Güler'i dokunulmaz olarak gören Real Madrid cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı ve ayrılık ihtimalinin düşünmediği ifade edildi.
PEREZ VE ANCELOTTİ HEMFİKİR
Arda'nın, Başkan Florentino Perez ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından çok beğenildiği ve kulübün geleceği için bir "inci" olarak görüldüğü belirtildi.
Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.
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