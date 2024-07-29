Görüntüler gündem oldu: Arda Güler, Behzat Ç. filminde rol almış!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in 2013 yılında vizyona giren "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" filminde rol aldığı ortaya çıktı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in, 2013 yılında gösterime giren "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" adlı sinema filminde yer aldığı sahne sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Arda Güler'in, oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı "Behzat Ç." karakterinden takım arkadaşları ile nasihat dinlediği görülüyor.
Güler'in filmdeki anları sosyal medyada dikkat çekti.
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