Acun Ilıcalı açıkladı: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:15

Güncelleme: 06.06.2024 - 09:15

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcularından Mert Hakan Yandaş, Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesinin sonuna geldi.

2020-21 sezonu öncesi Fenerbahçe'nin yolunu tutan Mert Hakan Yandaş'ın 4 yıllık mukavelesi tamamlandı. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme yapıp yapmayacağı merak konusuydu.

"MERT HAKAN KALACAK GİBİ DÜŞÜNÜYORUM

Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mert Hakan Yandaş'ın geleceğine dair açıklamalar yaptı.

Sports Digitale'a konuşan Ilıcalı, tecrübeli futbolcunun kalacağını düşündüğünü aktardı.

Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme konusunun konuşulduğunu bildiren Acun Ilıcalı, "Mert Hakan Yandaş kalacak gibi düşünüyorum" dedi.

Bu sezon 27 maça çıkıp 1144 dakika süre alan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik istatistik yakaladı.

"4-5 TANE BÜYÜK YILDIZ TRANSFER EDECEĞİZ"

Öte yandan Acun Ilıcalı 'Türkiye'ye gelmez' denilen yıldızların transfer edileceğini dile getirdi.

Ilıcalı, "4-5 tane büyük yıldız transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun Szymanski'ye olan hayranlığına da değindi.

Ünlü iş insanı, "Hocamız Szymanski'ye bayılıyor. Mourinho bize 'Szymanski'yi izlediğimde keşke benim takımımda olsa dediğim bir oyuncuydu' dedi. Bizim kadromuzda olmasına çok şaşırdı. 'Sizde olduğunu görünce acayip mutlu oldum' dedi" şeklinde konuştu.