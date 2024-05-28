Kaan Ayhan'dan Mert Hakan Yandaş'a gönderme: 'Tek başıma şampiyon olacağım...'

Süper Lig'de 24. kez şampiyon olan Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 18:14
Kaan Ayhan'dan Mert Hakan Yandaş'a gönderme: 'Tek başıma şampiyon olacağım...'
Abone Ol google-news

Galatasaraylı oyuncu Kaan Ayhan, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için göndermeli bir paylaşım yaptı.

Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" sözlerine gönderme yapan Kaan Ayhan, dikkat çeken bir ifade kullandı.

"TEK BAŞIMA ŞAMPİYON OLACAĞIM"

Kaan Ayhan yaptığı paylaşımda, "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı yıldızın bu paylaşımı birçok sarı-kırmızılı taraftar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.


kaan ayhan haberleri mert hakan yandaş haberleri galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri Şampiyon haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: 'Yakından görmek isterseniz...'

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: 'Yakından görmek isterseniz...'
Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme!

Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme!
Dursun Özbek ve Erden Timur'dan şampiyonluk açıklaması! 'Helal kupalar Galatasarayımıza armağan olsun'

Dursun Özbek ve Erden Timur'dan şampiyonluk açıklaması! 'Helal kupalar Galatasarayımıza armağan olsun'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişme: Devlet korumasına alındı!

Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişme: Devlet korumasına alındı!
Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor’un Avrupa Ligi yolu!

Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor’un Avrupa Ligi yolu!
102 puan şaşkınlığı: Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!

102 puan şaşkınlığı: Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu belli oldu!

Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu belli oldu!
2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak... İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu!

2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak... İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu!
Sırbistan’dan Dusan Tadic kararı: EURO 2024 kadrosunu açıkladılar!

Sırbistan’dan Dusan Tadic kararı: EURO 2024 kadrosunu açıkladılar!
Fenerbahçe taraftarından Büyükekşi'ye sert tepki: 'Futbolun katili'

Fenerbahçe taraftarından Büyükekşi'ye sert tepki: 'Futbolun katili'
Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kim?

Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kim?