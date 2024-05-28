Kaan Ayhan'dan Mert Hakan Yandaş'a gönderme: 'Tek başıma şampiyon olacağım...'
Süper Lig'de 24. kez şampiyon olan Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulundu.
Galatasaraylı oyuncu Kaan Ayhan, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için göndermeli bir paylaşım yaptı.
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" sözlerine gönderme yapan Kaan Ayhan, dikkat çeken bir ifade kullandı.
"TEK BAŞIMA ŞAMPİYON OLACAĞIM"
Kaan Ayhan yaptığı paylaşımda, "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı yıldızın bu paylaşımı birçok sarı-kırmızılı taraftar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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