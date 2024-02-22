Acun Ilıcalı, 'Bu ismi kenara yazın' demişti: Jaden Philogene transferin gözdesi oldu!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:27

Güncelleme: 22.02.2024 - 13:28

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sezon başında Aston Villa'dan Jaden Philogene'i 5.8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın Philogene ile ilgili, "Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur. Bu ismi bir kenara yazın" sözleri dikkat çekmişti.

19 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Ilıcalı'nın gözdesi olan Jaden Philogene'in Hull City macerası son derece şaşaalı başladı. Championship'te 19 maça çıkan genç kanat oyuncusu 8 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

AVRUPALI KULÜPLER SIRAYA GİRDİ

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Jaden Philogene şimdiden İngiltere Premier Lig dahil Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmeyi başardı.

Hull City'nin Philogene için sezon sonunda hatırı sayılır teklifler alması bekleniyor.