Acun Ilıcalı, 'Bu ismi kenara yazın' demişti: Jaden Philogene transferin gözdesi oldu!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz futbolcu Jaden Philogene hakkında, "Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur. Bu ismi bir kenara yazın" sözlerini kullanmıştı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Jaden Philogene'i transfer listesine eklediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:27
Acun Ilıcalı, 'Bu ismi kenara yazın' demişti: Jaden Philogene transferin gözdesi oldu!
Abone Ol google-news

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sezon başında Aston Villa'dan Jaden Philogene'i 5.8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın Philogene ile ilgili, "Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur. Bu ismi bir kenara yazın" sözleri dikkat çekmişti.

19 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Ilıcalı'nın gözdesi olan Jaden Philogene'in Hull City macerası son derece şaşaalı başladı. Championship'te 19 maça çıkan genç kanat oyuncusu 8 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

AVRUPALI KULÜPLER SIRAYA GİRDİ

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Jaden Philogene şimdiden İngiltere Premier Lig dahil Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmeyi başardı.

Hull City'nin Philogene için sezon sonunda hatırı sayılır teklifler alması bekleniyor.


Jaden Philogene haberleri hull city haberleri acun ılıcalı haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı, Ronaldinho'yu Survivor'a getiriyor!

Acun Ilıcalı, Ronaldinho'yu Survivor'a getiriyor!
Hull City, Play-off yarışındaki rakibini mağlup etti!

Hull City, Play-off yarışındaki rakibini mağlup etti!
Abdülkadir Ömür Hull City'yi galibiyete taşıdı!

Abdülkadir Ömür Hull City'yi galibiyete taşıdı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yüzü uzaylıya benziyor! 200'den fazla ayağa sahip canlı keşfedildi

Yüzü uzaylıya benziyor! 200'den fazla ayağa sahip canlı keşfedildi
Demet Özdemir’in doğum günü tarzı sosyal medyada gündem oldu! Oversize kombini beğenilmedi…

Demet Özdemir’in doğum günü tarzı sosyal medyada gündem oldu! Oversize kombini beğenilmedi…
22 Şubat Perşembe günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 22 Şubat Perşembe burç yorumları

22 Şubat Perşembe günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 22 Şubat Perşembe burç yorumları
Sahte darphane baskılı altınlarla yakalandı… Değeri tam 9 milyon lira!

Sahte darphane baskılı altınlarla yakalandı… Değeri tam 9 milyon lira!
82 yıllık hayatında hiç kadın görmeyen adam: Mihailo Tolotos

82 yıllık hayatında hiç kadın görmeyen adam: Mihailo Tolotos
Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü! Anne ve babasının gözü önünde can verdi…

Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü! Anne ve babasının gözü önünde can verdi…
Acun Ilıcalı, 'Bu ismi kenara yazın' demişti: Jaden Philogene transferin gözdesi oldu!

Acun Ilıcalı, 'Bu ismi kenara yazın' demişti: Jaden Philogene transferin gözdesi oldu!
Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!

Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!