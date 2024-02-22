Acun Ilıcalı, 'Bu ismi kenara yazın' demişti: Jaden Philogene transferin gözdesi oldu!
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz futbolcu Jaden Philogene hakkında, "Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur. Bu ismi bir kenara yazın" sözlerini kullanmıştı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Jaden Philogene'i transfer listesine eklediği ileri sürüldü.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sezon başında Aston Villa'dan Jaden Philogene'i 5.8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Acun Ilıcalı'nın Philogene ile ilgili, "Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur. Bu ismi bir kenara yazın" sözleri dikkat çekmişti.
19 MAÇTA 14 GOLE KATKI
Ilıcalı'nın gözdesi olan Jaden Philogene'in Hull City macerası son derece şaşaalı başladı. Championship'te 19 maça çıkan genç kanat oyuncusu 8 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.
AVRUPALI KULÜPLER SIRAYA GİRDİ
Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Jaden Philogene şimdiden İngiltere Premier Lig dahil Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmeyi başardı.
Hull City'nin Philogene için sezon sonunda hatırı sayılır teklifler alması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- AKP'nin adayı oldu!
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark...
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- AKP'li başkana 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
- Süper Lig'e bir hafta erteleme