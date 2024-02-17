Abdülkadir Ömür Hull City'yi galibiyete taşıdı!
İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City deplasmanda Huddersfield'ı 2-1 mağlup etti. Hull City'nin galibiyet golünde asist Abdülkadir Ömür'den geldi.
İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City deplasmanda Huddersfield ile karşılaştı.
John Smith's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 2-1 kazanırken goller; 7 ve 90+4. dakikalarda Jacob Greaves'den geldi. Greaves'in 90+4'te attığı golde asisti Abdülkadir Ömür yaptı.
Göz Atın
Huddersfield'ın tek golü ise 90+2'de Jack Rudoni'den geldi.
OZAN TUFAN 11'DE YER ALDI
Hull City'de Ozan Tufan 76 dakika sahada kalırken, Abdülkadir Ömür 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 51'e yükseltirken, Huddersfield 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Southampton ile karşılaşırken, Huddersfield deplamanda Watford'a konuk olacak.
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