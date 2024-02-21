Hull City, Play-off yarışındaki rakibini mağlup etti!

İngiltere Championship 29. hafta erteleme karşılaşmasında Hull City, Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:23
Hull City, Play-off yarışındaki rakibini mağlup etti!
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İngiltere Championship 29. hafta erteleme maçında Southampton ile Hull City karşı karşıya geldi. Play-off mücadelesini yakından ilgilendiren maçı Hull City 2-1 kazandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Anass Zaroury ile 36. dakikada Fabio Carvalho kaydetti. Southampton'ın tek golü 88. dakikada Joseph Aribo ile geldi.

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ABDÜLKADİR ÖMÜR YERİNİ OZAN TUFAN'A BIRAKTI

Hull City'de milli oyuncu Abdülkadir Ömür karşılaşmanın 63. dakikasında yerini bir diğer milli yıldız Ozan Tufan'a bıraktı.

Bu sonuçla birlikte son 3 maçından da 2-1'lik skorla galip gelen Hull City, puanını 54 yaptı. Southampton ise 67 puanda kaldı.

Hull City, ligde bir sonraki maçta evinde West Bromwich'i ağırlayacak. Southampton, evinde Milwall ile karşı karşıya gelecek.


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