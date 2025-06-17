Acun Ilıcalı'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: 'Her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü...'

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilere vedası sonrası ilk kez konuştu.

Hull Daily Mail'e açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevi sonrası artan iş yüküne dikkat çekti.

Ilıcalı, "Fenerbahçe'de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve elbette bununla gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul'da işleri olan bir iş insanı olarak Hull City'yi satın altıktan sonra her şeyi organize edebildim ancak bu kolay olmadı. Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olmam bu büyük bir sorumluluktu ve bu görevi çok sevdim. Başa çıkabildim ancak benim için ağır bir yük oldu. Hayal edilebilecek en yoğun hayatı yaşarken Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda kulüpte çok uzun saatler geçirmeye başladım. İş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süpermen olmadığımı gördüm" dedi.

"ALİ KOÇ İZİN VERDİ"

Fenerbahçe'den ayrıldığı süreçle ilgili konuşmaya devam eden Acun Ilıcalı, "Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir. Bunu istemiyorum. Şu anda ayrılışımla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ayrılmaya karar verdim ve çok iyi bir arkadaşım olan Başkan Ali Koç'tan izin istedim. O da bana izin verdi. Ali Koç, kulüp adına bir açıklama yaparak çabalarımı takdir ettiğini söyledi. Bu benim için çok anlamlı. Her zaman olduğu gibi büyük bir taraftar olmaya devam edeceğim ve stada düzenli olarak gideceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki görev süresini "kariyerinin en zor yılı" olarak niteleyen Ilıcalı, "Gerçekten zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin hem iç saha hem de deplasman maçlarının hepsinde kulübü temsil ettim. Bu benim için bir onurdu ancak Hull City de benim için çok önemliydi. Benim için çok zor zamanlardı" diyerek sözlerini noktaladı.