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Fenerbahçe'de Kyle Walker gelişmesi: Resmi teklif yapıldı!

Fenerbahçe'de Kyle Walker gelişmesi: Resmi teklif yapıldı!

16.06.2025 20:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Kyle Walker gelişmesi: Resmi teklif yapıldı!

Jose Mourinho'nun kampa yetişmesini istediği Kyle Walker'a Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de savunmaya takviye çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin gündemine gelen son isim Kyle Walker oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Tecrübeli oyuncuyla görüşen Jose Mourinho, transferin bir an önce tamamlanmasını yönetimden talep etti. Fenerbahçe, resmi teklifini oyuncuya iletti.

Haberde, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan 35 yaşındaki futbolcunun, Sarı lacivertli ekipten 2 yıllık kontrat istediği belirtildi.

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kyle Walker, Fenerbahçe ile anlaşırsa; İngiliz ekibiyle sözleşme fesih görüşmelerine başlayacak.

Pep Guardiola'nın Kyle Walker'a gelecek sezonki planlar arasında yer almadığını ilettiği haber detayında yer aldı.

Deneyimli futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ve kısa süre içerisinde kararını verecek.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Milan’da kiralık olarak geçirmişti. Walker, İtalyan ekibiyle 16 maça çıktı.


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