Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe açıklaması: 'Asıl problemi, kendi içindeki düşmanları'

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçe eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"4 yılı biraz geçti, böyle bir yatırım yapmaya karar verdim. Futbola karşı çok düşkünüm. Bu noktaya gelmemde futbolun etkisini bilirsiniz. Ben spor muhabiri olarak başlayıp devam ettim. Futbol içinde çok yıllar geçtim. TV'de eğlence sektörüne geçince de futbola tutkum devam ettim. Avrupa şampiyonalarına, Dünya Kupalarına gittim. Kendim de futbol oynamaya devam ettim. Reality sektöründe dünyanın 3 büyük firmasından biri olduk Acun Medya ile. Şimdi yıllar sonra kendi sıfırdan Acun Firarda dönemine dönmek istedim. Televizyonculuğa orada başladım. Aynı sene aynı şeyi yapmaktan daralan biriyim. Bu işi sıfırdan başlayarak futbol yöneticiliği, kulüp sahibi olma konusunda sıfırdan başlayalım yukarı çıkalım."

"SHOTA İLE BERABER O ZOR DÖNEMİ ATLATTIK"

"O dönem çok büyük krizde olan, son derece mali sıkıntılar yaşayan, taraftarlarının da çok ümitsiz olduğu bir kulüp bulduk, Hull City. Sonra kulübe gittim sahibiyle tanıştım, anlattı. Şehri ve insanlarını sevdim, gezince iyi hissettim. İyi hissetmek çok önemli. Kulübü aldım, aldığımda 21'inciydi kulüp. Belki küme düşecekti. Yüzde 50 düşer diyorlardı. Shota ile beraber o zor dönemi atlattık, takımı kümede tuttuk."

"SON 3 SENEDE GARİP ŞEYLER OLDU"

"Championship'te son 3 senede garip şeyler oldu. Ted Lasso'dan mı dersin, Wrexham hikayesinde mi Amerikalılar çıldırdı, en büyük zenginleri Amerika'nın Championship'e taktı. Dizinin etkisi büyük. Ryan Reynolds kulüp aldı, sonra Tom Brady kulüp aldı. Silikon Vadisi'nin zenginleri başka kulüp aldı, oldu 10 tane Amerikalı sahip. Biz pandemi sonrası işe girdik, şartlar uygun gibiydi. Kulüpler o kadar büyük sahiplere kavuştu ki devlerle dansa döndü iş."

"FENERBAHÇE'DE ÇOK YOĞUN MESAİM OLDU"

"Geçen sene Fenerbahçe'de çok yoğun bir mesaim oldu. İngiltere'ye birkaç kere gelebildim, takım az kalsın düşüyordu. Yaz başı ayrıldım çok sevdiğim kulübümden. Hull City taraftarıyla görüştüm, söz verdim, taraftar kırgındı açıkçası, tam odaklanacağım dedim. Sonra onlar da bu sözümü satın aldılar, mutlu oldular. Ciddi mesai vermeye başladım. Transferlerin birçoğuna girmem gerekti. Kimse 21'inci bitiren takıma gelmek istemiyor ki, onları ikna etmek lazım. Tüm enerjimi kullandım. Kayserispor'un hocası Jakirovic'i getirdim."

"KİMSE İNANAMADI!"

"Sonra kimse inanmadı, bizim Premier Lig'e yükselmemize inanmıyorlardı. Kimsenin ihtimal vermediği, olmaz dediği dönemde iyi oynamaya başladık, transferlerimiz iş yaptı, hocamızla kimya tuttu. Karakteri düzgün takım kurduk. En pahalı oyuncuları almadık ama karakteri en güzel futbolcuları bir araya getirdik. Allah bizi buraya kadar nasip etti. Play-off'a imkansız kalamaz dediler, kaldık. Finale kalamaz dediler, kaldık. Premier Lig'e çıkamaz derler inşallah."

"HESAP VERME KONUSUNDA RAHATIM"

"Ali Başkanımız beni davet etti yönetime, benim için büyük bir onurdu. Ben Fenerbahçeliyim. Büyük bir riskti. Takımın haklarını savunmak lazım. Ben korkmadım, zarar görürüm diye 1 saniye düşünmedim. Her şeyimi verdim. Geriye bakınca, daha fazla ne kadar verebilirdim bilmiyorum. Ali Başkan ile iyi çalıştık. Bana güven verdi sağ olsun. Kulüp yönetimi konusunda kendimi geliştirdim. Kulübün 1 lirasını bile kendi parasından değerli gören, 24 saatini kulübe veren bir başkan vardı. Ben hesap verme konusunda rahat biriyim, kulüp disiplini olarak önemli olduğunu, maddi olarak kulübün güçlü olması gerektiğini tecrübe ettim. Güzel günler oldu ama nasip olmadı."

"TÜRKİYE'DE LİGİN ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Sportif tarafa bakarsanız, Türkiye'de ligin adil olduğunu düşünmüyorum şahsen. Hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. Sportif başarısızlık var ama adil bir sistem yok. Şu hayalim vardı o zaman, başkanımıza da anlattım, o da destek oldu. Türkiye'ye yabancı hakem gelmesi lazım. Türk hakemlerinin yaptığı skandalları seyretmekten ya sinir hastası ya akıl hastası olursunuz. Bu hakemlerin acil şekilde uzaklaşması lazım diye çok direttim. Fenerbahçe olarak bu konuda çok ısrar ettik. Yabancı VAR'ın gelmesini istedik, bu konuda başarılı olduk ama olmadı sonuçta. Taraftarımızın da tahammülü çok azdı. Başkanımızın 7'inci senesiydi. Hull City'i de 1'inci sene, 2'inci sene play-off'a sokmadık. Biraz tahammül olabilirdi. Taraftarımız tahammül göstermedi."

"FENERBAHÇE'DE GEMİ ÇOK BÜYÜK"

"Sezon sonunda moralim bozuldu. Sonuç olarak bir ekip çalışması bu ama burada tek karar vericiyim. Kendi istediklerimi yapabiliyorum ama doğru bir ekip kurup onların dediklerini süzgeçte geçirip yapıyorum. Fenerbahçe'den farklı Hull. Fenerbahçe'de gemi çok büyük. Üzerinde çok büyük stres var. Basın desen hayatımın en büyük şoklarını yaşadım. Taraftarımız haklı olarak çok hoşgörüsüz artık. Sosyal medya desen girsen miden bulanıyor. Ne yaşadım, her türlü zararı gördüm. Bu tip takımlara, büyük takımların ciddi bir kısmı diyeyim, insanlar ünlü olmak için giriyor. Gündeme gelmek için giriyorlar. Birçok kulüpte durum bu. Ali Başkan ve ben kendimden veriyordum. Kendimden vermeye geldim Fenerbahçe'ye, bir şey almaya gelmedim. Geldikten sonra bazı hayal kırıklıkları oldu. Hull'da konuşup düşünüp bir karar verebiliyorum. Bu bir avantaj oluyor."

"HERKES KAFASINI TAKMIŞ!"

"Herkes takmış, Premier Lig'e çıkarsak 300 milyona takmış, 300 milyon dolar kazanacak falan. Ne kazansam ne kaybetsem mutsuz olurum para yüzünden. Ben hiçbir hamlemi para odaklı yapmadım. Benim hayalim, İngiltere Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Tarihte Leicester City başardı. Leicester, Hull'dan büyük bir şehir değil. İmkansız mı değil, çok mu zor çok zor. Play-off finali oynamamızdan zor değil. Öyle bir hayalim var."

"PREMIER LİG'E ÇIKSAM KİM BİLİR NE DİYECEKLER!"

"Allah nasip ederse, Premier Lig'e çıkarsak ne diyecekler; teşkilat yaptı Acun, baronlar devreye girdi mi diyecekler! Heyecanla bekliyorum onu da. Hayatım böyle geçti. Yapamaz, olmaz dediler. Kanal aldım alamaz dediler, prodüksiyon şirketi kurdum yapamaz dediler. Kanal birinci oldu. Dünyaya açıldım, olmaz dediler, dünyada 10 ülkede 1'inci oldum. Takım aldım, küme düşer dediler. Premier Lig'e çıkarsak ayrı bir dünya. Championship finali, dünya üzerindeki en pahalı maç. 300 milyon dolar. 100 bin seyirci olacak. Buradan sonrası biraz kısmet, takdiri ilahi."

FENERBAHÇE BAŞKAN SEÇİMLERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Fenerbahçe sayfasını kapattın mı yönetici olarak? Sana seçimde teklif var mı, kime oy vereceksin?"

"Seçim öncesi konuşmak istemiyorum. Şu aşamada istemiyorum. Yarın öbür gün aklıma eser konuşurum. Şu an ben de gelişmeleri izliyorum. Açıkçası o konuyu ayrı konuşursak çok konuşuruz. Söyleyeceğim her cümle Hull City'nin önüne geçecek. Acun seçimde şunu dedi diye doldurmak istemiyorum. Kulübümüz için hayırlısı olsun. Ben kırgınım. Verdiğim emekler sonucunda kendi camiamızdan kırıldığım çok var. Karşı tarafın, tarafların saldırılarını göze alarak bu mücadele için bu göreve talip oldum Fenerbahçe'de. Kendi içimizdeki düşmanlar, dışarıdan daha büyük olduğunu gördüm. Fenerbahçe'nin asıl problemi, kendi içindeki düşmanları. Doğru muhakemeden uzaklaşan bir grup var. Talisca 30 gol atıyor, Talisca hala tartışılıyor, Fenerbahçe öyle bir kulüp. 50 gol atarsan yine tartışılabilirsin. Fenerbahçe'de böyle bir ruh hali var."

"TEDESCO BAŞARILI OLAMADI"

"Vitor Pereira diye bir adam geldi, en güçlü kadroyu şampiyon yapamadı. Sonra bir daha geldi. İkincisinde kasımda aralıkta 15 puan fark yedik Trabzonspor'dan. Bugün okusan Vitor Pereira çok iyiydi derler. Böyle bir grup da var Fenerbahçe'de. Bu seneki hocamız Tedesco, başarılı olamadı kusura bakmasın. Beraberlik beraberlik, Türkiye'de kabul edilmeyen bir sonuç. Karakterine hiçbir şey demiyorum, çok iyi insan olabilir ama kalmalıydı diyenler var. Bu dünyadan uzak bir şekilde Hull City'de olduğum için final oynuyorum. Hull City'de 'Onu yapma, bunu yapma, bunu niye yaptın, şunu niye yaptın, Allah cezanı versin' diyen bir kitle olsa, burada başarılı olur muyum tartışılır. Fenerbahçe çok zor camia. En önemli engelimiz kendimiziz. Başarı, birlik ve beraberlikten gelir her zaman."

JOSE MOURINHO - REAL MADRID

"Mourinho, Real Madrid'e geçecek gibi. Ne düşünüyorsun?"

"Bir marka sonuçta. Birçok kulüp daha gidebilir. Real Madrid'den Manchester United'a da gidebilir. Kariyer olarak dünyanın en başarılı aktif hocalarından biri, ilk 3'tedir belki de. En fazla 5 dersin. Büyük takımlara gitmesinden daha doğal ne olabilir. Türkiye'deki başarısızlığı, o tarafta bir dezavantaj oluşturmuyordur. Ben şaşırmadım. Real Madrid tıkandı; Xabi Alonso'yu çabuk harcadılar, isim de kalmadı, Mourinho'ya gittiler. Mourinho'nun Real Madrid'e gitmesinin Türkiye'deki performansıyla uzaktan yakından alakası yok."