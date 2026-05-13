İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe'de Paolo Maldini sürprizi

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim için çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da birçok isimle temas kurarken İtalya'dan sürpriz bir Paolo Maldini iddiası geldi.

İtalyan gazeteci Maurizio Pistocchi'nin haberine göre; Fenerbahçe başkan adaylarından birinin, İtalya'da Paolo Maldini ile bir araya geldiğini duyurdu. Yeniden futbola geri dönmek isteyen Maldini'nin şartların oluşması durumunda Fenerbahçe ile anlaşabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin İtalya'ya gittiği belirtiliyordu. Safi'nin burada özellikle Milan ile bir takım transfer görüşmeleri yaptığı aktarılmıştı.

PAOLO MALDINI'NİN KARİYERİ

24 yıllık futbolculuk kariyerinde sadece Milan forması giyen Paolo Maldini, 2018 yılında efsanesi olduğu kulübe Gelişim Direktörü olarak geri dönmüştü.

2019'da Teknik Heyet Sorumlusu olan Maldini, 2023 yılında Milan'daki görevinden ayrıldı.