Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe'de Paolo Maldini sürprizi

İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe'de Paolo Maldini sürprizi

13.05.2026 16:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe'de Paolo Maldini sürprizi

Fenerbahçe'de başkan adaylarından birinin İtalya'da sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi. 2023'te Milan'daki idari direktörlük görevinden ayrılan Paolo Maldini'nin sarı-lacivertlilerin başkan adayıyla yemekte bir araya geldiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim için çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da birçok isimle temas kurarken İtalya'dan sürpriz bir Paolo Maldini iddiası geldi.

İtalyan gazeteci Maurizio Pistocchi'nin haberine göre; Fenerbahçe başkan adaylarından birinin, İtalya'da Paolo Maldini ile bir araya geldiğini duyurdu. Yeniden futbola geri dönmek isteyen Maldini'nin şartların oluşması durumunda Fenerbahçe ile anlaşabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin İtalya'ya gittiği belirtiliyordu. Safi'nin burada özellikle Milan ile bir takım transfer görüşmeleri yaptığı aktarılmıştı.

PAOLO MALDINI'NİN KARİYERİ

24 yıllık futbolculuk kariyerinde sadece Milan forması giyen Paolo Maldini, 2018 yılında efsanesi olduğu kulübe Gelişim Direktörü olarak geri dönmüştü.

2019'da Teknik Heyet Sorumlusu olan Maldini, 2023 yılında Milan'daki görevinden ayrıldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #paolo maldini #Hakan Safi

İlgili Haberler

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den Rafael Leao çıkarması: Milan ile temaslar kuruldu
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den Rafael Leao çıkarması: Milan ile temaslar kuruldu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, İtalya'da Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için temaslarda bulundu.
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı!
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı! Real Betis'in Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya kattığı Sofyan Amrabat'ın takımdaki geleceğinin sezon sonu yapılacak değerlendirmelerle kesinleşeceği iddia edildi.
Ferdi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken Fenerbahçe itirafı: 'Benim için çok zordu'
Ferdi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken Fenerbahçe itirafı: 'Benim için çok zordu' 2024-2025 sezonunun başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekip hakkında açıklamalarda bulundu.