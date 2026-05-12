Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Sofyan Amrabat'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Marca'da yer alan bilgilere göre, Faslı orta saha oyuncusunun kariyerine Endülüs ekibinde devam edip etmeyeceği yönündeki nihai karar, ligin tamamlanmasının ardından teknik heyet ve yönetim tarafından verilecek. Yeşil-beyazlı kulübün önünde, kiralık sözleşmesini uzatma veya bonservis opsiyonunu kullanma gibi seçenekler masada duruyor.

'TAKIMA ÇOK ŞEY KATTIĞINA ŞÜPHE YOK'

Elche karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik direktör Manuel Pellegrini, Amrabat'ın sahadaki rolüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kadro planlamasının sezon sonundaki sıralamaya göre şekilleneceğini belirten Pellegrini, "Amrabat'ın o pozisyonda takıma çok şey kattığına şüphe yok. O bölgede bir uzmana sahip değildik" ifadelerini kullanarak oyuncunun taktiksel önemine dikkat çekti. Şilili çalıştırıcı, kadrodaki değişimlerin satın alma, satış veya sözleşme bitişi gibi farklı faktörlere bağlı olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Bu sezon Real Betis formasıyla tüm kulvarlarda toplam 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Sofyan Amrabat, bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

Sezon içerisinde şanssızlıklar yaşayan Faslı yıldız, Kasım ayında Isco ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanmış, ardından Afrika Uluslar Kupası ve geçirdiği cerrahi operasyon nedeniyle 20'den fazla maçta takımından ayrı kalmıştı.