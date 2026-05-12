Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı!

Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı!

12.05.2026 14:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı!

Real Betis'in Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya kattığı Sofyan Amrabat'ın takımdaki geleceğinin sezon sonu yapılacak değerlendirmelerle kesinleşeceği iddia edildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Sofyan Amrabat'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Marca'da yer alan bilgilere göre, Faslı orta saha oyuncusunun kariyerine Endülüs ekibinde devam edip etmeyeceği yönündeki nihai karar, ligin tamamlanmasının ardından teknik heyet ve yönetim tarafından verilecek. Yeşil-beyazlı kulübün önünde, kiralık sözleşmesini uzatma veya bonservis opsiyonunu kullanma gibi seçenekler masada duruyor.

'TAKIMA ÇOK ŞEY KATTIĞINA ŞÜPHE YOK'

Elche karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik direktör Manuel Pellegrini, Amrabat'ın sahadaki rolüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 

Kadro planlamasının sezon sonundaki sıralamaya göre şekilleneceğini belirten Pellegrini, "Amrabat'ın o pozisyonda takıma çok şey kattığına şüphe yok. O bölgede bir uzmana sahip değildik" ifadelerini kullanarak oyuncunun taktiksel önemine dikkat çekti. Şilili çalıştırıcı, kadrodaki değişimlerin satın alma, satış veya sözleşme bitişi gibi farklı faktörlere bağlı olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Bu sezon Real Betis formasıyla tüm kulvarlarda toplam 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Sofyan Amrabat, bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

Sezon içerisinde şanssızlıklar yaşayan Faslı yıldız, Kasım ayında Isco ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanmış, ardından Afrika Uluslar Kupası ve geçirdiği cerrahi operasyon nedeniyle 20'den fazla maçta takımından ayrı kalmıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #real betis #Sofyan Amrabat

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı!
Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı! Süper Lig ekibi Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 12 Mayıs 2012'de yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "3 Temmuz 2011'de başlayan ve Fenerbahçe'yi hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olaylarının üzerinden 14 yıl geçti" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den Rafael Leao çıkarması: Milan ile temaslar kuruldu
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den Rafael Leao çıkarması: Milan ile temaslar kuruldu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, İtalya'da Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için temaslarda bulundu.
Fenerbahçe'den kadın ve çocuklara ücretsiz bilet
Fenerbahçe'den kadın ve çocuklara ücretsiz bilet Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında konuk edecekleri Eyüpspor maçında kadın ve çocuklar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu.