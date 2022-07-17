Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli futbolcuyu Hull City'ye istiyor!

17 Temmuz 2022 Pazar, 22:54

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki oyuncunun takımdan bir an önce ayrılmak istediği biliniyor.

4 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı da satarak önemli bir gelir elde etmek istiyor. Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar'dan 4.5 milyon Euro, Ozan Tufan'dan ise 3 milyon Euro kazandı. Sarı-lacivertliler, Pelkas'ın satışından yaklaşık olarak 4.5 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

5 GOL KAYDETTİ

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Pelkas, 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon Euro'ya transfer edildi.

Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.

Tecrübeli futbolcu 26 kez de Yunan Milli Takım forması giydi.

