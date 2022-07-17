Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 22:20
Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
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Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 2’nci gününde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.


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