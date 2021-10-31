Acun Ilıcalı ile anılan İngiltere ekibi Hull City, kulübün devredileceğini açıkladı
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı iddia edilen İngiltere ekiplerinden Hull City, kulübün devir işlemleri hazırlığında olduğunu açıkladı.
İngiltere basını, medya patronu Acun Ilıcalı'nın, İngiltere ekiplerinden Hull City'yi satın almaya hazırlandığını yazmıştı.
Hull City'den gelen paylaşım, bu iddiayı güçlendirdi. İngiltere ekibi, kulübün devir teslim işlemlerinde olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Son medya spekülasyonları ışığında, kulübün son zamanlarda durum tespitinin gerçekleşmesi için bir devir dönemine girdiğini doğrulayabiliriz. Şu anda başka bir yorum yapılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Club Statement.#hcafc | #theTigers— Hull City (@HullCity) October 31, 2021
Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi istediği iddia edilirken, takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaştığı da belirtilmişti. Ilıcalı'nın Hull City için 30 milyon sterlin ödeyeceği de aktarılan bilgiler arasında.
Ayrıca Championship'te mücadele eden Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi durumunda, 20 milyon sterlin civarında daha ödeme yapılacağı aktarıldı.
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