Acun Ilıcalı ile İbrahim Hatipoğlu derbi öncesi sosyal medyada birbirine girdi!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 23:38

Güncelleme: 01.04.2025 - 23:38

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu arasındaki tartışma devam ediyor.

ACUN ILICALI: "HAFIZA KAYBI DESEM KOLAY DEĞİL..."

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunmuştu.

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Öncelikle 51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı 'yabancı hakem istiyoruz' dedim. 52. kez diyeyim, yabancı hakem istiyoruz. Bu konuda hep yabancı hakem istiyoruz dedik. Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'konuşmuyorlar' dedi."

"SKANDAL BİR AÇIKLAMA YAPTI"

"Asıl benim en çok ilgimi çeken, tam anlamıyla skandal bölüm şu; 'bizim iç sahamızda avantajımız vardı hakem konusunda', avantajları varmış, 'rakibimiz algı yaratarak, gündem yaratarak yabancı hakem geldi' diyor. Aynen şunu söylüyor, 'Hakem konusunda iç sahada avantajımız vardı ve rakibimiz algı yarattı, onu bunu yaptı' beni de suçluyor 'yabancı hakem geldi' diyor. Benim bir sorum var, Galatasaray'ın iç sahada nasıl bir hakem avantajı var? İki yıldır biz bunu soruyorduk. İç sahada hakemler, Galatasaray'a adil davranmıyor diyorduk. Bir Galatasaraylı yönetici çıkıp 'İç sahada yerli hakemler konusunda avantajımız vardı' derse bizi doğrulamış olmuyor mu! Biz de onu diyoruz evet, iç sahada avantajınız vardı. Biz kendi iç sahamıza da yabancı hakem diyoruz. Fenerbahçe Kulübü iç saha maçına 'yabancı hakem verin, adalet istiyoruz' diyor. Ayrıcalık isteyen Galatasaray, üzülerek söylüyorum, bu da ispatı 'İç saha maçında yerli hakem vardı, baskı yapıldı ve yabancı hakeme çevrildi' diyor. Bu artık ispatı. Bunu ileride de çok gündeme getireceğim. Skandal bir açıklama. 'İç sahada yerli hakemle avantajımız var' dediğiniz dakika itibarıyla hakemler üzerinde baskı yaptığınızı ve avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Çıkıp başka bir şey desinler, ben de bundan sonra güleyim."

İBRAHİM HATİPOĞLU'NDAN CEVAP GELDİ

Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya yanıt vererek, "Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım" dedi.

Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Acun Ilıcalı'nın FB TV'de yaptığı açıklamalara cevap verdi.

"ORTAYA ATILMIŞ BİR PİYON"

Ilıcalı'ya yönelik eleştirilerde bulunan İbrahim Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada rekabeti unutmuş ve tüm konsantrasyonunu hakem dizayn etme ve algı oluşturmak üzerine inşa etmiş rakip kulübün yöneticisi Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklamalar, Türk futbolunda yarattıkları kirli oyun sahnesinin bir devamı niteliğindedir. Hafıza kaybından bahseden Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım. Kendisi sağa sola sataşıp huzursuzluk yaratmak, nefret dilini köpürtmek yerine gelecekte Türk kamuoyunda hafızalarda nasıl kalacağını düşünse çok daha sağlıklı olur."

"NEDEN HİÇ KIRMIZI GÖSTERİLMEDİ?"

Acun Ilıcalı'ya yanıtlaması için bazı sorular yönelten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sene oynanan kritik Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR ile organize çalışarak 'hissiyatımsı' bir penaltı vererek maçı ev sahibine hediye eden, bu sezon Hatayspor ve Kasımpaşa ile oynadığımız maçlarda verip-vermediği kararlarla maçın skoruna direkt etki eden, bu sezon Fenerbahçe-Samsunspor maçında konuk takımı haksız yere eksilten, söz konusu hakeme 'muhtemelen Galatasaraylı' demekle amacının her zamanki gibi algı ve manipülasyon olduğu açıkça görülüyor. Galatasaray'la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı'dan, Fenerbahçe'ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum."

İbrahim Hatipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu kirli zihniyetin yok olmasını, yeşil sahalara sükunet ve barışın gelmesini ve rekabetin 'sadece' sahada kalmasını diliyoruz."

ACUN ILICALI VİDEOLU PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklama sonrasında; Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı'dan videolu paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı paylaşımında; "Duymadı desek mümkün değil, duydu ama anlamadı desek hiç mümkün değil, hafıza kaybı desek imkansız… Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki.." ifadelerini kullandı.

Duymadı desek mümkün değil,

duydu ama anlamadı desek hiç mümkün değil, hafıza kaybı desek imkansız…

Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki.. pic.twitter.com/PXqgQnWond — Acun Ilıcalı (@acunilicali) April 1, 2025

VİDEO SONRASI HATİPOĞLU'NDAN BİR CEVAP DAHA

Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım sonrasında İbrahim Hatipoğlu, X'ten çarpıcı bir paylaşım daha yaptı.

Hatipoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Maç sonu yalandan dostlar alışverişte görsünvari açıklamalarınla kendi etrafındaki dalkavukları kandırabilirsin ama Türk futbol kamuoyununa yediremezsin. İşin gücün fıtratın algı…"