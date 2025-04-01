İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya yanıt: 'Neden hiç kırmızı kart gösterilmedi?'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 22:07

Güncelleme: 01.04.2025 - 23:35

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde iki taraf arasındaki gerilim yükseliyor.

İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında "skandal bir açıklama yaptı" demesine yanıt verdi.

Hatipoğlu'nun yazılı yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hafıza kaybından bahseden Acun Ilıcalı’nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım. Kendisi sağa sola sataşıp huzursuzluk yaratmak, nefret dilini köpürtmek yerine gelecekte Türk kamuoyunda hafızalarda nasıl kalacağını düşünse çok daha sağlıklı olur."

"Madem kendisinin böyle bir talebi oldu bu kişinin hafızasını tazeleyelim; •? ?Geçen sene oynanan kritik Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında VAR ile organize çalışarak “hissiyatımsı” bir penaltı vererek maçı ev sahibine hediye eden, ?Bu sezon Fenerbahçe - Samsunspor maçında konuk takımı haksız yere eksilten, söz konusu hakeme “muhtemelen Galatasaraylı” demekle amacının her zamanki gibi algı ve manipülasyon olduğu açıkça görülüyor."

"NEDEN HİÇ KIRMIZI KART GÖSTERİLMEDİ?"

"Galatasaray’la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı’dan, Fenerbahçe’ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum."

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu kirli zihniyetin yok olmasını, yeşil sahalara sükunet ve barışın gelmesini ve rekabetin ‘sadece’ sahada kalmasını diliyoruz."

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

"51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı yabancı hakem istiyoruz demiştim. Bugün salı, 52. kez demiş olayım. Yabancı hakemi istiyoruz demiştik ve diyoruz da. Hep yabancı hakem istiyoruz dedik. İbrahim Hatipoğlu skandal bir açıklama yaptı. Bizim cuma günü yaptığımız açıklamaya çıkıp 'Açıklama yapmıyorlar'' dedi."

"Bizim iç saha maçımızda avantajımız vardı diyor. Rakibimiz algı yaratarak gündem yaratarak yabancı hakem geldi diyor. İlk sorum şu, sizin nasıl hakem konusunda avantajınız vardı? Biz de zaten 2 yıldır bunu söylüyoruz. İç sahada avantajınız vardı diyoruz. Kendi sahamızdaki maça yabancı hakem verin diyoruz. Bu artık bir konunun ispatı. Skandal bir açıklama. Siz iç sahada yerli hakem avantajımız var dediğiniz dakika itibariyle hakemler üzerinde baskı yarattığınızı itiraf ediyorsunuz ve bunu avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Artık bunun başka bir açıklaması yok."