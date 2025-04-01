Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu'na videolu yanıt: 'Böyle bir çelişkiye...'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu'na videolu yanıt: 'Böyle bir çelişkiye...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 22:46

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yabancı hakem konusundaki taleplerini yineledi. İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında "skandal bir açıklama yaptı" demesine yanıt verdi.

Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili Hatipoğlu, Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamada, "Galatasaray’la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı’dan, Fenerbahçe’ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI'DAN JET YANIT

Acun Ilıcalı bunun üzerine ezeli rakiplerinin yöneticisine bir kez daha yanıt verdi. 

Fenerbahçe Asbaşkanı paylaşımında; "Duymadı desek mümkün değil, duydu ama anlamadı desek hiç mümkün değil, hafıza kaybı desek imkansız… Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki.." ifadelerini kullandı. 

Acun Ilıcalı'nın videolu paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #acun ılıcalı #İbrahim Hatipoğlu #fenerbahçe #galatasaray

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