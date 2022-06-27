Acun Ilıcalı, Jean Michael Seri'yi duyurdu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 09:10

Eski Galatasaraylı Jean Michael Seri, Hull City'ye transfer oluyor.

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada bir süredir ilgilendikleri Seri'yle anlaştıklarını doğrularken, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak" sözlerini kullandı.

FULHAM'DA FORMA GİYDİ

Fildişili oyuncunun futbola tam konsantre bir aile babası olduğunu belirten Ilıcalı, "Bir süredir onu takip ediyoruz, gözlemcilerimiz takıma faydalı olacağı konusunda ısrarcı oldular, ben de onlara inanıyorum" diye konuştu.

Geçen sezon Championship'te Fulham formasıyla 34 maçta 1 gol 6 asistlik katkı sağlayan Seri, sezon sonunda boşa çıkmıştı. Hull City, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedeli ödemeyecek.