Fenerbahçe'de Arda Güler takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler'in Can Bartu Tesisleri’nde tedavi ve antrenman programını aralıksız sürdürmesi ve takımla birlikte antrenmanlara başlaması Jorge Jesus'u mutlu etti.
Geçen sezon performansıyla dikkat çeken ancak ligin son bölümünde sakatlanan Fenerbahçeli Arda Güler’in durumu yakından takip ediliyor.
TRT Spor'un haberine göre, mayıs ayında yaşadığı sakatlığın ardında Can Bartu Tesisleri’nde tedavi ve antrenman programını aralıksız sürdüren Arda Güler, iyileşme sürecini hızlandırdı. 17 yaşındaki futbolcu, perşembe gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara başladı.
Arda Güler bir süre daha kontrollü olarak idman yapacak, ikinci etap kamp çalışmalarında ise antrenmanların tamamında yer alacak.
Ayrıca İstanbul’da oynanan Shkupi ve Tiran maçlarında riske edilmeyen genç yeteneğin, Avusturya kampında yapılacak iki hazırlık maçında süre alması bekleniyor.
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