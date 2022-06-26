Fenerbahçe'de Arda Güler takımla çalışmalara başladı

26 Haziran 2022 Pazar, 21:19

Geçen sezon performansıyla dikkat çeken ancak ligin son bölümünde sakatlanan Fenerbahçeli Arda Güler’in durumu yakından takip ediliyor.

TRT Spor'un haberine göre, mayıs ayında yaşadığı sakatlığın ardında Can Bartu Tesisleri’nde tedavi ve antrenman programını aralıksız sürdüren Arda Güler, iyileşme sürecini hızlandırdı. 17 yaşındaki futbolcu, perşembe gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Arda Güler bir süre daha kontrollü olarak idman yapacak, ikinci etap kamp çalışmalarında ise antrenmanların tamamında yer alacak.

Ayrıca İstanbul’da oynanan Shkupi ve Tiran maçlarında riske edilmeyen genç yeteneğin, Avusturya kampında yapılacak iki hazırlık maçında süre alması bekleniyor.