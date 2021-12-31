2021'i geride bıraktık! İşte 2022 spor takvimi

31 Aralık 2021 Cuma, 16:44

Covid-19 nedeniyle bir yıl ertelenen ve 2021'de yapılan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere birçok spor dalında nefes kesen şampiyonluk ve madalya mücadeleleri 2021'e damga vurdu. Sporla dolu geçen bir yılın ardından 2022'de de spora doyacağız.

İşte Sporx'in derlediği, 2022'deki önemli spor organizasyonlarından bazıları:

TFF SÜPER KUPA (BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR)

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla şampiyon olarak kapatan Beşiktaş ile son kupa finalisti Antalyaspor, Süper Kupa için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak.

DÜNYA KUPASI (21 KASIM - 18 ARALIK)

2022 FIFA Dünya Kupası, Asya'da düzenlenecek olan 22. Dünya Kupası'dır. 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur.

Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası olacaktır. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak. Milli Takımımız, Dünya Kupası play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak.

İşte listenin geri kalanı: