Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum: 'Osimhen çok mu iyi oynadı?'

"OSIMHEN ÇOK MU İYİ OYNADI"

"Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır. Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen çok mu iyi oynadı bugün, En-Nesyri de iyi oynamadı. Forvetler derbilerde çok pozisyon bulamaz. Bireysel performanslara girmeye gerek yok. Çok ayıp olur bir futbolcu için. Oosterwolde için futbolcu değil deniyordu, nereye geldiği ortada. İrfan Can ıslıklanıyordu, geldiği durum ortada. Gelecekle ilgili iyimserim. Taraftarımız üzülmüştür ama bunun altından hep beraber kalkıp ileri gideceğiz."