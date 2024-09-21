Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe göndermesi: 'Okan Buruk Rules'
Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibe flaş bir göndermede bulundu.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray, yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabında yer alan 'Mourinho evreni' paylaşımına gönderme yaptı. Paylaşımda "Mourinho Universe" yazısının üstü çizilirken "Okan Buruk Rules!" yazıldı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
M?o?u?r?i?n?h?o? ?U?n?i?v?e?r?s?e? ?— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2024
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Etiketler: #galatasaray #okan buruk #jose mourinho #fenerbahçe
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